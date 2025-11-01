Ричмонд
В Самарской области появятся военизированные подразделения для защиты от атак БПЛА

В Самарской области набирают граждан в состав мобилизационного людского резерва, в том числе для формирования подразделений по противодействию БПЛА. Информацию «Ъ-Волга» подтвердили в правительстве региона.

Источник: Коммерсантъ

Отбор в подразделения проводят военные комиссариаты Самарской области.

На прошлой неделе стало известно, что власти Ленинградской области приступили к формированию военизированного подразделения «Барс-47», которое должно обеспечивать защиту региона от атак БПЛА и диверсий. По словам губернатора Александра Дрозденко, на первом этапе в отряд планируется принять 105 человек.

В минувший вторник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты особо важных объектов, в том числе от атак дронов. По словам экс-министра обороны, такое предложение высказали «ряд глав субъектов». Минобороны РФ разработало законопроект, в котором уточняется порядок использования резервистов.

Про данным Минобороны, сегодня, 1 ноября, над Самарской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников.

