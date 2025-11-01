Ричмонд
ВС РФ ударили по местам хранения дальнобойных беспилотников ВСУ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в минувшие сутки нанесли удары по украинским объектам энергетики, работающим в интересах ВПК, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения дальнобойных дронов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах», — сообщили в ведомстве.