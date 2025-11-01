Пушилин: ВС РФ ведут тяжелые бои на красноармейском направлении

«Работаем сегодня на красноармейском направлении. Ситуация разворачивается непросто, тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. Ну, конечно, ребята просто герои. Несмотря на то, что есть сложные погодные условия, несмотря на то, что противник предпринимает попытки контратаковать, наши подразделения понимают, что нужно делать, и идут вперед», — сказал Пушилин.