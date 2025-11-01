Российские военные уничтожили десант ГУР Украины в Покровске

Путин 29 октября заявлял, что российские военные готовы допустить в блокированные районы зарубежных журналистов, в том числе украинских. Президент добавил, что главное — чтобы в ходе посещения журналистами данных городов «не было никаких провокаций» со стороны Украины. Как отметил тогда Путин, Россия готова на время прекратить боевые действия, чтобы пустить в населенные пункты группы журналистов.