Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» отбили семь атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны Гришино, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, завершается зачистка от украинских боевиков территории населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Сорваны семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка “Скала” ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать в кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.