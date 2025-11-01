Ричмонд
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, Вооруженные силы РФ уничтожают окруженные ВСУ в районе населенного пункта Купянск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петропавловка Харьковской области, Масляковка, Новоселовка, Ставки и Яровая Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области», — говорится в сообщении.