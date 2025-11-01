Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петропавловка Харьковской области, Масляковка, Новоселовка, Ставки и Яровая Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области», — говорится в сообщении.