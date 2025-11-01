В Куеде утвердили выплаты за помощь в привлечении контрактников в армию

Дума Куединского муниципального округа приняла решение о введении единовременных выплат для граждан, которые помогают в заключении контрактов на прохождение военной службы в рядах Вооружемнных Сил России для участия в специальной военной операции.
Средства будут выделяться из резервного фонда администрации округа. При этом выплаты предусмотрены только за привлечение на военную службу граждан из других регионов страны, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.