В Куеде утвердили выплаты за помощь в привлечении контрактников в армию

Размер поощрения составит 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Дума Куединского муниципального округа приняла решение о введении единовременных выплат для граждан, которые помогают в заключении контрактов на прохождение военной службы в рядах Вооружемнных Сил России для участия в специальной военной операции.

Средства будут выделяться из резервного фонда администрации округа. При этом выплаты предусмотрены только за привлечение на военную службу граждан из других регионов страны, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.

Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.