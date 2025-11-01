ТАСС: в Купянске уничтожили замкомандира бригады ВСУ

Как заявлял официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, заявление МИД Украины, запрещающее иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в «котлах» военным ВСУ через освобожденную Россией территорию, «стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске». Он отмечал, что запрет на въезд в эти «котлы» по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины.