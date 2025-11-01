Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы, а также 205 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.
31 октября сообщалось, что экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка группировки войск «Центр» уничтожил склад с боекомплектом и огневую точку ВСУ на подступах к Красноармейску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Огонь велся с закрытой позиции с дистанции более 6 км.