Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил об остановке абсолютно всех предприятий Волчанска, поскольку их заняли бойцы Вооруженных сил Украины и оборудовали там боевые позиции. «В прифронтовой зоне, соответственно, Волчанск, Купянск, там сейчас действующих предприятий нет. Все предприятия занимаются вооруженными формированиями Украины», — сообщил он.