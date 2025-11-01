В Волчанске показали применение «Торнадо-С» по позициям ВСУ

«Еще одно применение РСЗО “Торнадо-С” по руинам Волчанска. Как можно заметить, могущества боеприпаса вполне достаточно для поражения зданий», — пишут авторы канала.
Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил об остановке абсолютно всех предприятий Волчанска, поскольку их заняли бойцы Вооруженных сил Украины и оборудовали там боевые позиции. «В прифронтовой зоне, соответственно, Волчанск, Купянск, там сейчас действующих предприятий нет. Все предприятия занимаются вооруженными формированиями Украины», — сообщил он.
РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров является модернизированной версией системы «Смерч» и может использовать корректируемые реактивные снаряды с дальностью до 120 километров.