Над Крымом, Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА

«Первого ноября с 09:00 до 14:00 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному — над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
