Над Крымом, Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской и Курской областей и Республикой Крым, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Первого ноября с 09:00 до 14:00 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному — над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

