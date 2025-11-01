Минобороны сообщило о попытке ВСУ вырваться из окружения у Купянска

Купянск — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и 60 км от границы с Россией. Для российской стороны левый берег реки Оскол, протекающей через Купянск, представляет собой естественный рубеж обороны и плацдарм для наступления, а также удобный узел снабжения группировок войск в Луганской и Харьковской областях по железной дороге из Белгорода через Волчанск. Для ВСУ агломерация — важный логистический узел для снабжения харьковской группировки войск.