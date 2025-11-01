Участника СВО с позывным «Дисней» похоронили в Волгоградской области

Денис Игнатьев подписал контракт с Минобороны РФ в марте 2025-го. После подготовки он получил звание младшего лейтенанта и был направлен в зону боевых действий. На передовой он командовал мотострелковым взводом. Погиб Денис 13 июня при выполнении боевого задания.