Участника СВО с позывным «Дисней» похоронили в Волгоградской области

Печальное известие сообщили в администрации Новоаннинского района.
Денис Игнатьев подписал контракт с Минобороны РФ в марте 2025-го. После подготовки он получил звание младшего лейтенанта и был направлен в зону боевых действий. На передовой он командовал мотострелковым взводом. Погиб Денис 13 июня при выполнении боевого задания.
— Сослуживцы знали его как честного, отзывчивого человека, готового прийти на помощь в любую минуту. Вся его жизнь — это пример служения, верности долгу и своим товарищам, — говорится в некрологе.
Известно, что Денис Игнатьев является уроженцем станицы Староаннинской. До СВО был техником-электриком.