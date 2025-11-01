Ричмонд
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над территорией России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ПВО уничтожила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны России.

«Первого ноября с 14:00 до 17:00 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.