«Первого ноября с 14:00 до 17:00 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над территорией России
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ПВО уничтожила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны России.