Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении

«С первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко посетили командные пункты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, которые освобождают территорию Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, боевой дух у военнослужащих «на высоте».
«Фронт планомерно сдвигается, оттесняя противника, в том числе и благодаря бойцам данного подразделения. Наградили отличившихся бойцов и командиров государственными наградами Донецкой Народной Республики, вручили три Звезды Героя Донецкой Народной Республики, два знака отличия “За заслуги перед Донецкой Народной Республикой” III степени с мечами, два Георгиевских креста IV степени, медаль “За храбрость” IV степени и медаль “За отвагу”, — отметил Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что смелые решительные действия личного состава бригады «вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск на западном и северо-западном направлениях», и своими героическими и мужественными подвигами бойцы «вносят неоценимый вклад в нашу будущую Победу».