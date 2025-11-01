Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении

«Фронт планомерно сдвигается, оттесняя противника, в том числе и благодаря бойцам данного подразделения. Наградили отличившихся бойцов и командиров государственными наградами Донецкой Народной Республики, вручили три Звезды Героя Донецкой Народной Республики, два знака отличия “За заслуги перед Донецкой Народной Республикой” III степени с мечами, два Георгиевских креста IV степени, медаль “За храбрость” IV степени и медаль “За отвагу”, — отметил Пушилин.