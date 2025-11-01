Ричмонд
В Сумах после взрывов пропало электричество

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На севере Украины, в городе Сумы и его окрестностях, после серии взрывов прекратилась подача электроэнергии, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на главу областной администрации Олега Григорова.

Источник: Reuters

«Свет отключен в части Сумского района и в самом городе Сумы», — говорится в публикации.

Ранее в субботу украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в городе с разницей в несколько минут прогремели два взрыва. К тому времени в Сумской области более двух часов звучал сигнал тревоги.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.

