В Сумах после взрывов пропало электричество

«Свет отключен в части Сумского района и в самом городе Сумы», — говорится в публикации.
Ранее в субботу украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в городе с разницей в несколько минут прогремели два взрыва. К тому времени в Сумской области более двух часов звучал сигнал тревоги.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.