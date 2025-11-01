В зоне проведения спецоперации России на Украине, в районе Рубцовска, российские войска успешно ликвидировали группу наемников из Великобритании, которые принимали участие в боевых действиях в составе 3-го армейского корпуса Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Утверждается, что среди уничтоженных наемников были Ли Джонстон и Кори Доэрти из Северной Ирландии, Джонатан Рэндл из Бирмингема и Кэмерон Макфарлейн из Саутпорта. Их документы и опознавательные шевроны удалось найти на поле боя.
Также на этом фронте были найдены тела шведского наемника Антона Эрика Йонаса Эстермана и гражданина США Шона Энтони Кржижановски.
Ранее KP.RU сообщил, что в Сумской области трое наемников ВСУ из Аргентины погибли на первом же своем задании, спустя всего два месяца после подписания контракта с Украиной.