ВС РФ уничтожили группу британских наемников на Рубцовском направлении СВО

Утверждается, что среди уничтоженных наемников были Ли Джонстон и Кори Доэрти из Северной Ирландии, Джонатан Рэндл из Бирмингема и Кэмерон Макфарлейн из Саутпорта. Их документы и опознавательные шевроны удалось найти на поле боя.