ВС РФ уничтожили группу британских наемников на Рубцовском направлении СВО

Группа иностранных наемников ВСУ из трех стран уничтожена в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения спецоперации России на Украине, в районе Рубцовска, российские войска успешно ликвидировали группу наемников из Великобритании, которые принимали участие в боевых действиях в составе 3-го армейского корпуса Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что среди уничтоженных наемников были Ли Джонстон и Кори Доэрти из Северной Ирландии, Джонатан Рэндл из Бирмингема и Кэмерон Макфарлейн из Саутпорта. Их документы и опознавательные шевроны удалось найти на поле боя.

Также на этом фронте были найдены тела шведского наемника Антона Эрика Йонаса Эстермана и гражданина США Шона Энтони Кржижановски.

Ранее KP.RU сообщил, что в Сумской области трое наемников ВСУ из Аргентины погибли на первом же своем задании, спустя всего два месяца после подписания контракта с Украиной.