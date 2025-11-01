Над регионами России уничтожили 29 БПЛА ВСУ за три часа

«1 ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили там.
Четыре беспилотника сбили над территорией Ростовской области. Еще три уничтожили над Крымом, один — над Курской областью. Над акваторией Черного моря сбили 21 БПЛА.
