Над регионами России уничтожили 29 БПЛА ВСУ за три часа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Средства ПВО за три часа уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«1 ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили там.

Четыре беспилотника сбили над территорией Ростовской области. Еще три уничтожили над Крымом, один — над Курской областью. Над акваторией Черного моря сбили 21 БПЛА.

