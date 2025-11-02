Ричмонд
«Сядь, покури, выйди»: боевики ВСУ запаниковали на позициях

Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали нервничать на позициях.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать — это становится очевидно из перехвата переговоров между старшим офицером и рядовым, который есть в распоряжении РИА Новости. Этот радиоперехват передали российские силовые структуры.

На записи слышно, как командир безуспешно пытается вывести на связь бойца с позывным «Турок», чтобы успокоить его, но подчинённый от паники просто не может ответить.

«Турок, Турок, выйди с “Рысью” на связь. Мы знаем, что ты нас слышишь. Сядь, друг, успокойся, покури пять-десять минут и выйди на связь, — говорит старший. — Если ты сейчас дальше будешь панику ловить, это плохо кончится. Сядь, покури, выйди и слушай дальнейшие указания. Понял, Турок? Ты слышал меня?» — говорит старший по званию, но так не получает ответа.

Недавно сообщалось, что действия российских спецподразделений и бойцов 132-й мотострелковой бригады позволили создать хаос в украинском тылу и продемонстрировали серьёзные проблемы в системе обороны, которая больше не помогает украинским боевикам из-за нехватки личного состава и трудностей с его набором.