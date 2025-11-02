Ричмонд
Экс-аналитик ЦРУ заявил о превосходстве РФ над Западом в сфере вооружений

Ларри Джонсон отметил, что нет ни одного направления ВПК, в котором Запад бы был лучше России.

Россия значительно опережает Запад в сфере вооружений, заявил политический комментатор и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, речь идёт о многократном превосходстве.

«Говоря о системах вооружения, найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы сказать: “Ого, мы лучше русских”. Нет ни одной такой области, ни одной!» — подчеркнул эксперт в видеоблоге норвежского политолога Гленна Дизена.

Джонсон выразил уверенность в том, что при любом развитии событий Россия «получит то, на что она нацелена».

Напомним, 26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник», имеющей ядерную энергетическую установку. Глава государства также проинформировал о состоявшихся испытаниях комплекса «Посейдон». По словам российского лидера, в мире нет аналогов указанным вооружениям.

Бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор обратил внимание, что у США нет того, чем бы можно было ответить в связи с появлением у России ракеты «Буревестник».

