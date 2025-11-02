ВСУ начали массово сдаваться в плен в Красноармейске: «Командир нас бросил»

В районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские военные, попавшие в окружение, начали массово сдаваться в плен. Минобороны России обнародовало видеозаписи с их показаниями.
Так, военное ведомство обнародовало показания двух военнослужащих ВСУ — Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко.
Ткаченко рассказал о тяжелом положении в окружении и равнодушии украинского командования, что стало причиной сдачи в плен. Он пояснил, что прорыв к своим не рассматривался как невозможный, но воспринимался как верная гибель.
«Нам командование обещало, что все будет хорошо. Но картина была четкой. Ничего этого не будет. Из окружения никуда не деться», — сказал Ткаченко.
Кревенко предложил другим военнослужащим последовать его примеру, поскольку командование ВСУ не организовало вывоз раненых из Красноармейска.
«Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрете. Вот и все. Все очень просто. Уже нет сил — ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже», — констатировал Кревенко.
В районе северо-западной окраины Красноармейска была пресечена попытка высадки десанта украинских Сил специальных операций. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения «Центра» уничтожили 11 человек, участвовавших в операции.
Российские подразделения продолжают уничтожение боевиков ВСУ у железнодорожного вокзала города, а также зачищают населенные пункты Гнатовка и Рог. Кроме того, армия отразила семь попыток прорыва окруженных групп ВСУ в районе Гришино.
Президент России Владимир Путин в четверг дал поручение Министерству обороны обеспечить доступ представителей зарубежных и украинских СМИ в районы, где заблокированы украинские войска в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
Уточнялось, что российское командование готово на 5−6 часов приостановить боевые действия на этих направлениях, создав безопасные коридоры для въезда и выезда журналистских групп.
Тогда президент России призвал украинские власти определиться с судьбой своих военнослужащих, оказавшихся в окружении.
Накануне Владимир Путин также подтвердил, что подразделения Вооруженных Сил РФ продолжают уверенно продвигаться вперед на всех операционных направлениях в зоне специальной военной операции.