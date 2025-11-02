Ричмонд
Житель Волгоградской области Денис Игнатьев погиб в зоне СВО

Мужчину похоронили на его малой Родине, в станице Староаннинской.

Как сообщает администрация Новоаннинского муниципального района, 1 ноября в ст. Староаннинской простились с участником специальной военной операции Денисом Игнатьевым.

Он родился в ст. Староаннинской в сентябре 1984 года. Получил специальность техника-электрика.

В марте 2025 года мужчина принял решение защищать национальные интересы России и подписал контракт с Министерством обороны. После подготовки и присвоения звания младшего лейтенанта он был направлен для выполнения боевых задач в зону проведения специальной военной операции.

На передовой военнослужащий командовал мотострелковым взводом. Сослуживцы знали его как честного и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.

Денис Игнатьев погиб 13 июля 2025 года при выполнении боевого задания.

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего.