ТАСС: в Сумской области ликвидированы наемники из Аргентины и Колумбии

«На сумском направлении ударом БПЛА “Герань-2” уничтожен пункт дислокации латиноамериканских наемников иностранного легиона Украины. Подтверждена ликвидация троих наемников из Аргентины и одного колумбийца», — сказал собеседник агентства.
