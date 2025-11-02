Ричмонд
Минобороны показало кадры с бойцами ВСУ, сдавшимися в плен в Купянске

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ показало военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен в Купянске.

Министерство обороны РФ показало кадры с пленными бойцами ВСУ, которые на видео рассказывают подробности того, как их бросили без поддержки, боеприпасов и еды. Военнопленные ВСУ Юрий Шаповаленко и Алексей Виндер подробно описали ситуацию, в которой находятся ВСУ. Также пленные бойцы объяснили свое решение сдаться Вооруженным силам РФ.

«Мы сами сдались… Когда нас сюда завели — через дня четыре примерно мы поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было — БК (боекомплект — ред.) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели», — рассказал пленный Шаповаленко.

Военнопленный Виндер отметил бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.

«Нам скинули в хату листовки — там была расписана инструкция, что и как делать. Мы все сделали по инструкции. Боялись, конечно. Думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить. Выхода все равно не было — мы там в окружении уже сидели, переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии, а также много солдат российских было уже в самом Купянске», — сказал Виндер.

Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск «Запад», участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, подчеркнули в министерстве обороны России.