Минобороны показало кадры с бойцами ВСУ, сдавшимися в плен в Купянске

«Нам скинули в хату листовки — там была расписана инструкция, что и как делать. Мы все сделали по инструкции. Боялись, конечно. Думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить. Выхода все равно не было — мы там в окружении уже сидели, переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии, а также много солдат российских было уже в самом Купянске», — сказал Виндер.