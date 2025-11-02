Ричмонд
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 164 украинских дрона

Минобороны РФ сообщило о массовом отражении атаки беспилотников ВСУ на территорию России.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 164 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами страны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, атака вражеских дронов была масштабной и координированной. Однако все попытки проникновения БПЛА были своевременно выявлены и пресечены.

Ранее Минобороны информировало, что российские бойцы успешно предотвратили высадку с вертолета группы сил специальных операций украинских сил у Красноармейска.

