В Туапсе обломки БПЛА вызвали разрушения в порту: повреждены танкер и терминал

ТУАПСЕ, 2 ноября, ФедералПресс. В результате падения обломков беспилотников в порту Туапсе пострадали нефтеналивной танкер и инфраструктура терминала, что привело к возгоранию. Информацию о произошедшем озвучил оперативный штаб Краснодарского края.

«В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар», — передает оперштаб.

Ущерб не ограничился танкером: разрушения были зафиксированы в зданиях и на объектах инфраструктуры нефтеналивного терминала. Ударные волны и разлетавшиеся обломки оставили повреждения на соседних объектах. Также поступила информация о разбитом остеклении железнодорожного вокзала.

К счастью, предварительные данные не сообщают о жертвах. Сейчас спецслужбы работают на месте. Они оценивают ущерб, устраняют последствия и следят за безопасностью.

Ранее обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения.

