Под Воронежем при атаке БПЛА получило повреждения административное здание

Под Воронежем от обломков БПЛА получило повреждения административное здание.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Административное здание повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном городском округе и трех районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены пять БПЛА… В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило административное здание», — написал он в Telegram-канале.

Гусев отметил, что, предварительно, пострадавших нет.

