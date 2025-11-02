Под Воронежем при атаке БПЛА получило повреждения административное здание

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Административное здание повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном городском округе и трех районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены пять БПЛА… В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило административное здание», — написал он в Telegram-канале.
Гусев отметил, что, предварительно, пострадавших нет.
