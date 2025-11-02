Масштабную атаку БПЛА отразили над Краснодарским краем

В ночь на 2 ноября силы ПВО подавили и сбили над территорией Краснодарского края 32 беспилотника, ещё 39 — над Чёрным морем и 3 — над Азовским. В общей сложности над разными регионами за ночь уничтожено 164 украинских БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сбивали беспилотные летательные аппараты также в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Тульской областями. Кроме того, 26 БПЛА уничтожено над Крымом.
Наиболее масштабная часть атаки минувшей ночью пришлась на Кубань. Режим беспилотной опасности действовал ночью в Новороссийске, Геленджике, Туапсинском округе и Краснодаре, его отменили утром 2 ноября.
Минобороны также сообщало об уничтожении беспилотников над Чёрным морем и вечером 1 ноября: с 20:00 до 23:00 сбили 21 беспилотник. За этот же период 4 БПЛА сбили над Ростовской областью, 3 — над Крымом, 1 — над Курской областью.