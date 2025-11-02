ПВО России сбила 32 дрона над Кубанью и еще 39 над акваторией Черного моря

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины. В небе над Краснодарским краем были перехвачены и уничтожены 32 дрона, еще 39 сбили над акваторией Анапы.
География атаки оказалась обширной, затронув как приграничные регионы, так и акватории Черного и Азовского морей. В общей сложности враг отправил в сторону России 164 беспилотника.
О последствиях падения обломков сбитых БПЛА на земле сообщил Оперштаб Краснодарском края. Сильнее всего пострадала инфраструктура Туапсинского района. Повреждения получили здание железнодорожного вокзала, нефтеналивной терминал и танкер.