ПВО России сбила 32 дрона над Кубанью и еще 39 над акваторией Черного моря

Всего в небе над Россией было уничтожено и перехвачено 164 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины. В небе над Краснодарским краем были перехвачены и уничтожены 32 дрона, еще 39 сбили над акваторией Анапы.

География атаки оказалась обширной, затронув как приграничные регионы, так и акватории Черного и Азовского морей. В общей сложности враг отправил в сторону России 164 беспилотника.

О последствиях падения обломков сбитых БПЛА на земле сообщил Оперштаб Краснодарском края. Сильнее всего пострадала инфраструктура Туапсинского района. Повреждения получили здание железнодорожного вокзала, нефтеналивной терминал и танкер.

