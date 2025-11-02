В Ростовской области отразили ночную атаку дронов: есть пострадавшие и разрушения

В ходе ночной массированной атаки беспилотников воздушной обороной в России было уничтожено и перехвачено 164 украинских БПЛА самолетного типа, часть из которых — над Ростовской областью. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны РФ.
Согласно отчету ведомства, девять из сбитых аппаратов были нейтрализованы в небе над Ростовской областью. Последствия атаки ощутили на себе несколько населенных пунктов региона.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о происшествиях в Мясниковском районе. Там в хуторе Ленинаван в результате падения обломков загорелся легковой автомобиль, также были повреждены два частных жилых дома. В ряде соседних домов ударной волной выбило стекла. По словам главы региона, в результате инцидента пострадали два человека. Им была незамедлительно оказана первая медицинская помощь.
Последствия атаки были зафиксированы и в областном центре. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин доложил, что в Первомайском районе города произошло возгорание сухой растительности. Пожар был быстро потушен силами экстренных служб. Жертв и пострадавших среди жителей не зафиксировано. Однако предварительный осмотр территории выявил, что в одном из детских садов взрывной волной оказались выбиты стекла.