ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск на Константиновском направлении фронта сорвали попытку ротации украинских подразделений, уничтожив бронеавтомобиль с личным составом и склад боеприпасов и продовольствия противника, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В районе населённого пункта Константиновка операторами БпЛА “Южной” группировки был обнаружен бронеавтомобиль ВСУ, направлявшийся к передовым позициям. После передачи координат цели по нему нанесли удары артиллерия и FPV-дроны. В результате транспортное средство и находившиеся в нём военнослужащие противника были уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе дальнейшего наблюдения операторы FPV-дронов выявили склад боеприпасов и продовольствия вооружённых формирований Украины. Точными попаданиями ударных беспилотников объект был уничтожен.

