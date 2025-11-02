ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении

«В районе населённого пункта Константиновка операторами БпЛА “Южной” группировки был обнаружен бронеавтомобиль ВСУ, направлявшийся к передовым позициям. После передачи координат цели по нему нанесли удары артиллерия и FPV-дроны. В результате транспортное средство и находившиеся в нём военнослужащие противника были уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе дальнейшего наблюдения операторы FPV-дронов выявили склад боеприпасов и продовольствия вооружённых формирований Украины. Точными попаданиями ударных беспилотников объект был уничтожен.