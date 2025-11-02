Режим беспилотной опасности в Башкирии снят

Об этом сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
«Режим “Беспилотная опасность” снят», — говорится в сообщении госкомитета РБ по ЧС.
Ранее возобновил работу международный аэропорт «Уфа» сообщал Башинформ.
