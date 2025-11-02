Ричмонд
Режим беспилотной опасности в Башкирии снят

Введенный сегодня утром на территории Башкирии режим беспилотной опасности снят.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

«Режим “Беспилотная опасность” снят», — говорится в сообщении госкомитета РБ по ЧС.

Ранее возобновил работу международный аэропорт «Уфа» сообщал Башинформ.