Спецслужбы оцепили районы падения обломков в Краснодарском крае

Обломки дронов обнаружены в Геленджике, Анапе и Туапсе.

Источник: IrkutskMedia.ru

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края зафиксированы факты падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил оперативный штаб региона, соответствующие случаи были выявлены 2 ноября на территориях Геленджика, Анапы и Туапсинского округа.

В окрестностях Геленджика фрагменты беспилотника повредили остекление в одном из домов садового товарищества «Строитель», также пострадал припаркованный автомобиль. Наиболее массовый характер инциденты приняли в Туапсинском округе, где остатки БПЛА обнаружили сразу в пяти населенных пунктах, включая сам Туапсе, поселок Пригородный и села Ольгинка, Лермонтово и Агой. В ряде жилых помещений были зафиксированы повреждения оконных конструкций.

В Анапском округе обломки беспилотного аппарата упали на улице в селе Большой Утриш. В настоящее время данная территория взята под оцепление. Во всех без исключения случаях человеческих жертв и пострадавших не зарегистрировано.

Как отмечается в официальном сообщении, произошедшее представляет собой результат попыток атаковать гражданские объекты. На местах всех происшествий в настоящий момент работают оперативные и специальные службы, занимающиеся ликвидацией последствий. Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны над территорией края и акваторией морей было нейтрализовано 97 вражеских дронов.

Напомним, в порту Туапсе в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов получили повреждения нефтеналивной танкер и припортовая инфраструктура.

