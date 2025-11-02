Спецслужбы оцепили районы падения обломков в Краснодарском крае

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края зафиксированы факты падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил оперативный штаб региона, соответствующие случаи были выявлены 2 ноября на территориях Геленджика, Анапы и Туапсинского округа.
В окрестностях Геленджика фрагменты беспилотника повредили остекление в одном из домов садового товарищества «Строитель», также пострадал припаркованный автомобиль. Наиболее массовый характер инциденты приняли в Туапсинском округе, где остатки БПЛА обнаружили сразу в пяти населенных пунктах, включая сам Туапсе, поселок Пригородный и села Ольгинка, Лермонтово и Агой. В ряде жилых помещений были зафиксированы повреждения оконных конструкций.
В Анапском округе обломки беспилотного аппарата упали на улице в селе Большой Утриш. В настоящее время данная территория взята под оцепление. Во всех без исключения случаях человеческих жертв и пострадавших не зарегистрировано.
Как отмечается в официальном сообщении, произошедшее представляет собой результат попыток атаковать гражданские объекты. На местах всех происшествий в настоящий момент работают оперативные и специальные службы, занимающиеся ликвидацией последствий. Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны над территорией края и акваторией морей было нейтрализовано 97 вражеских дронов.
Напомним, в порту Туапсе в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов получили повреждения нефтеналивной танкер и припортовая инфраструктура.