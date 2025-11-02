Пресечена попытка прорыва ВСУ к Осколу южнее Купянска-Узлового

«Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла», — сказали там.