«Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла», — сказали там.
Пресечена попытка прорыва ВСУ к Осколу южнее Купянска-Узлового
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Запад» пресекли попытку прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. Об этом сообщили в Минобороны России.