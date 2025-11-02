Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, и места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ дальнего действия за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве указали, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, а также ударными БПЛА. Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше