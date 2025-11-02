ВС РФ поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики

В ведомстве указали, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, а также ударными БПЛА. Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.
