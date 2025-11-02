Российские военные уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море

Безэкипажный катер — это автономное или дистанционно управляемое судно, используемое для поражения надводных или береговых целей.
В ночь на 2 ноября над российскими регионами и над Черным и Азовским морями уничтожили 164 дрона самолетного типа, из них больше всего беспилотников сбили над Черным морем.
Минувшей ночью фрагменты дронов были найдены в Геленджике, Анапе и Туапсе. Во всех случаях пострадавших нет. Несколько домов, квартир и автомобиль получили повреждения.
О работе ПВО сообщали власти Геленджика, на фоне атак дронов воздушную гавань курортного города временно закрывали для полетов. Также ночью в порту Туапсе упавшие осколки беспилотника повредили танкер и нефтеналивный терминал, позже стало известно о повреждении двух иностранных гражданских судов.