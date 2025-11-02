Ричмонд
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки в зоне ответственности российской группировки «Запад» потеряли до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что только в районе Купянска в Харьковской области были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», бронеавтомобиль «Джура», два грузовых автомобиля, пять пикапов и два квадроцикла.