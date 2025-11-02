Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 120 боевиков и танк Leopard в зоне действий российской «Южной» группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны ибригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Северск, Славянск и Резниковка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял до 120 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин и шесть пикапов. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, три склада материальных средств и склад горючего», — отмечает МО РФ.