ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны ибригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Северск, Славянск и Резниковка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.