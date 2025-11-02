ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки «Север»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Кондратовка, Павловка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и Окоп Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов материальных средств», — отмечает МО РФ.