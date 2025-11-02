Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки «Север»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Кондратовка, Павловка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и Окоп Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов материальных средств», — отмечает МО РФ.