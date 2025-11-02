Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.