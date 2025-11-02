«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.