Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.