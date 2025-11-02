Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила 15 украинских БПЛА

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Средства ПВО с 09.00 мск до 12.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, один над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Второго ноября с 09.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше