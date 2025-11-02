Ричмонд
Обломки беспилотника нашли в селе Большой Утриш под Анапой

Обломки дрона упали на территорию частного домовладения в пригороде Анапе.

Источник: Комсомольская правда

Еще один сбитый беспилотник нашли на территории Краснодарского края. Обломки БПЛА упали в пригороде Анапы. Как рассказали в Оперативном штабе Кубани, дрон сбили силы ПВО России во время воздушного налета Украины в ночь с 1 на 2 ноября.

«Обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш. Пострадавших нет», — сообщили в Оперштабе.

Сейчас территория падения дрона ВСУ оцеплено. На месте работают экстренные и специальные службы.

