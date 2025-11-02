В МЧС Прикамья рассказали, что делать при атаке беспилотников

— Если вы увидели в небе мигающий огонёк или объект на высоте 30−100 метров и слышите жужжание, нужно немедленно спрятаться. На улице следует зайти в любое здание, подъезд, подземный переход или паркинг. Если вы уже в помещении — отойдите от окон и перейдите в комнату без окон, например, в ванную или коридор. Лифтами пользоваться нельзя, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.