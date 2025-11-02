Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС Прикамья рассказали, что делать при атаке беспилотников

Если дрон упал рядом с вами, нельзя пользоваться мобильным телефоном и приближаться к обломкам.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае сегодня вводили режим беспилотной опасности из-за возможных атак дронов. Спасатели рассказали, как действовать в такой ситуации.

— Если вы увидели в небе мигающий огонёк или объект на высоте 30−100 метров и слышите жужжание, нужно немедленно спрятаться. На улице следует зайти в любое здание, подъезд, подземный переход или паркинг. Если вы уже в помещении — отойдите от окон и перейдите в комнату без окон, например, в ванную или коридор. Лифтами пользоваться нельзя, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Если дрон упал рядом с вами, нельзя пользоваться мобильным телефоном и приближаться к обломкам — нужно быстро отойти от этого места подальше.