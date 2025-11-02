Обломки беспилотника нашли в садовом товариществе «Строитель» Геленджика

В ночь на 2 ноября жители садового товарищества «Строитель», расположенного в окрестностях Геленджика, стали свидетелями падения сбитого беспилотника. Обломки одного из аппаратов упали на территорию частного домовладения, повредив жилой дом и припаркованный автомобиль.
По данным Оперштаба региона, в доме выбиты стекла, также получила повреждения машина. Обошлось без жертв и пострадавших.
На месте происшествия в «Строителе» работают экстренные службы, оценивая ущерб и обеспечивая безопасность.
По информации минобороны РФ ночью над регионом было нейтрализовано 39 беспилотных летательных аппаратов. В связи с повышенной угрозой, утром была объявлена беспилотная опасность.