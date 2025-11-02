Обломки беспилотника нашли в садовом товариществе «Строитель» Геленджика

В ночь на 2 ноября жители садового товарищества «Строитель», расположенного в окрестностях Геленджика, стали свидетелями падения сбитого беспилотника. Обломки одного из аппаратов упали на территорию частного домовладения, повредив жилой дом и припаркованный автомобиль.