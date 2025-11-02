Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожили за сутки в Черном море

Черноморский флот успешно ликвидировал за сутки шесть вражеских БЭК, сообщили в Минобороны 2 ноября.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сводке.
Ранее в ведомстве сообщили, что с 9 до 12 часов дня 2 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА — над акваторией Черного моря.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше