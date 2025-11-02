В Первомайском районе Ростова ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Об этом сообщает глава Ростова Александр Скрябин в своем телеграм-канале. Глава районной администрации Сергей Ковшиков сообщил о проведении предварительного визуального обследования прилегающих к месту происшествия территорий.
По итогам заседания принят ряд решений, включая введение локального режима ЧС в границах пострадавшего района. Также организована работа оперативного штаба и комиссий для оценки нанесенного ущерба. Коммунальным службам поручено незамедлительно приступить к уборке территорий, прилегающих к месту падения БПЛА.
Глава города Александр Скрябин сообщил, что оперативный штаб по приему заявлений от граждан из поврежденных домов развернут в Центре развития творчества детей и юношества по адресу: улица Туполева, 8/2, кабинет № 1. Здесь будет организован прием документов для осуществления компенсационных выплат пострадавшим.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Первомайском районе после атаки БПЛА повреждения получили стекла в детсаду. В хуторе Ленинаван Мясниковского района два человека ранены, повреждены несколько домовладений и автомобиль.