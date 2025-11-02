Ричмонд
В Первомайском районе Ростова ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Первомайском районе проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное ликвидации последствий падения беспилотного летательного аппарата.

Источник: Городской репортер

Об этом сообщает глава Ростова Александр Скрябин в своем телеграм-канале. Глава районной администрации Сергей Ковшиков сообщил о проведении предварительного визуального обследования прилегающих к месту происшествия территорий.

По итогам заседания принят ряд решений, включая введение локального режима ЧС в границах пострадавшего района. Также организована работа оперативного штаба и комиссий для оценки нанесенного ущерба. Коммунальным службам поручено незамедлительно приступить к уборке территорий, прилегающих к месту падения БПЛА.

Глава города Александр Скрябин сообщил, что оперативный штаб по приему заявлений от граждан из поврежденных домов развернут в Центре развития творчества детей и юношества по адресу: улица Туполева, 8/2, кабинет № 1. Здесь будет организован прием документов для осуществления компенсационных выплат пострадавшим.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Первомайском районе после атаки БПЛА повреждения получили стекла в детсаду. В хуторе Ленинаван Мясниковского района два человека ранены, повреждены несколько домовладений и автомобиль.

