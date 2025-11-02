Ричмонд
ПВО сбила восемь БПЛА над российскими регионами

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Средства ПВО сбили с 12.00 мск до 15.00 мск восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Второго ноября с 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Брянской области и три БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

