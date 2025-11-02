Ричмонд
СВО
Источник: Reuters

«Воздушная тревога [работает] ежедневно фактически во всех регионах Украины. Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины — Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — сказал он.

Военкор добавил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боепитания, военным базам и аэродромам, а также по железнодорожным узлам.

По словам Поддубного, противник признает, что система противоракетной и противовоздушной обороны страны не справляется с российскими атаками, интенсивность которых растет с каждым разом.