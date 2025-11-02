Российская ПВО уничтожила 22 беспилотника ВСУ над регионами РФ за пять часов

Украинские боевики не прекращают усилий по нанесению ущерба России. Но силы ПВО успешно ликвидируют беспилотники ВСУ. Минобороны сообщает, что за пять часов с 15.00 до 20.00 по московскому времени ПВО успешно перехватила и уничтожила 22 БПЛА Вооруженных сил Украины.
Речь идет о беспилотниках самолетного типа, пояснили в ведомстве.
По данным Минобороны, наибольшее количество дронов ликвидировано над Белгородской областью — здесь сбили 14 аппаратов. Еще четыре ликвидировали над территорией Брянской областью, и столько же — над Курской.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь с 1 на 2 ноября российские силы ПВО уничтожили 164 украинских дрона.
Также ночью KP.RU писал, что силы ПВО россии уничтожили 29 дронов ВСУ за три часа, беспилотники сбили над регионами РФ и акваторией Черного моря.