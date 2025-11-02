Ричмонд
Российская ПВО уничтожила 22 беспилотника ВСУ над регионами РФ за пять часов

Об уничтожении украинских дронов сообщили в Минобороны РФ.

Украинские боевики не прекращают усилий по нанесению ущерба России. Но силы ПВО успешно ликвидируют беспилотники ВСУ. Минобороны сообщает, что за пять часов с 15.00 до 20.00 по московскому времени ПВО успешно перехватила и уничтожила 22 БПЛА Вооруженных сил Украины.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, пояснили в ведомстве.

По данным Минобороны, наибольшее количество дронов ликвидировано над Белгородской областью — здесь сбили 14 аппаратов. Еще четыре ликвидировали над территорией Брянской областью, и столько же — над Курской.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь с 1 на 2 ноября российские силы ПВО уничтожили 164 украинских дрона.

Также ночью KP.RU писал, что силы ПВО россии уничтожили 29 дронов ВСУ за три часа, беспилотники сбили над регионами РФ и акваторией Черного моря.

