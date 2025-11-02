«ВХ»: ВСУ потеряли 36 человек во время контратаки в районе Родинского в ДНР

«Вчера Сырский дал приказ проломить позиции РФ в полосе обороны 9-й бригады 51-й армии, сегодня этот приказ ВСУ попытались выполнить. Накапливались в течение дня большими группами по шесть-восемь человек, но никто не выжил», — говорится в сообщении.