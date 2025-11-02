Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день потеряли 36 человек, пытаясь прорвать линию обороны ВС РФ в районе города Родинского в Донецкой народной республики, пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Сообщается, что приказ провести контратаку в районе населенного пункта отдал главком ВСУ Александр Сырский.
«Вчера Сырский дал приказ проломить позиции РФ в полосе обороны 9-й бригады 51-й армии, сегодня этот приказ ВСУ попытались выполнить. Накапливались в течение дня большими группами по шесть-восемь человек, но никто не выжил», — говорится в сообщении.
Ранее в Сети появились кадры уничтожения двух пунктов дислокации украинских боевиков в окрестностях города Родинское. Сообщалось, что под удар попали боевики 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.