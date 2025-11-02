Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ВХ»: ВСУ потеряли 36 человек во время контратаки в районе Родинского в ДНР

Приказ проломить оборону ВС РФ дал главком украинской армии.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день потеряли 36 человек, пытаясь прорвать линию обороны ВС РФ в районе города Родинского в Донецкой народной республики, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Сообщается, что приказ провести контратаку в районе населенного пункта отдал главком ВСУ Александр Сырский.

«Вчера Сырский дал приказ проломить позиции РФ в полосе обороны 9-й бригады 51-й армии, сегодня этот приказ ВСУ попытались выполнить. Накапливались в течение дня большими группами по шесть-восемь человек, но никто не выжил», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения двух пунктов дислокации украинских боевиков в окрестностях города Родинское. Сообщалось, что под удар попали боевики 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.